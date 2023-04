EP-voorzitter Metsola: wees luider, steun vrouwen en ga stemmen

vrijdag 31 maart 2023 , 14:00

DEN HAAG (PDC) - "Het is niet genoeg dat jullie gaan stemmen. Roep ook jullie vrienden op om te stemmen, en als ze dat niet doen zal ik ze opbellen." De voorzitter van het Europees Parlement, Roberta Metsola, richtte zich donderdagavond met deze boodschap tot studenten in een volgeladen auditorium in Den Haag. Tijdens haar tweedaagse bezoek in Nederland brengt ze de Europese verkiezingen van 2024 ook bij hen onder de aandacht.

In een vraag- en antwoordgesprek met de studenten wees Metsola op de inzet van de aanstaande verkiezingen: "Jullie hebben een kans om volgend jaar te kiezen wie jullie het best vertegenwoordigt in onderhandelingen over de rechtsstaat, gelijkheid, klimaat, burgerrechten, energie en de digitale transitie."

De studenten, waarvan meer dan de helft nog nooit een Nederlandse Europarlementariër ontmoette, mochten de voorzitter alles vragen. En dat deden ze ook. De zaal vuurde vragen op Metsola af over de oorlog in Oekraïne, de bootramp met vluchtelingen in Italië, de LGBT-vrije zones in Polen en Hongarije, en Qatargate. Volgens Metsola hebben de meerdere crises een grote verandering teweeggebracht in het reactievermogen van de EU. Maatregelen en beleidspakketten die voorheen onmogelijk leken, konden plots in een paar dagen doorgevoerd worden. Ze verwees onder andere naar de nieuwe gedragscode tegen corruptie voor Europarlementariërs en de maatregelen rond de loonkloof tussen mannen en vrouwen die het Parlement afgelopen week aannam.

Metsola kwam zelf ook met vragen en gaf advies aan haar publiek. Niet toevallig bracht ze daarbij de toetreding van Roemenië en Bulgarije tot de Schengenzone en landbouw ter sprake. Nederland stelde zijn veto tegen de toetreding van de twee Balkanlanden, terwijl ze volgens Metsola "alles hadden gedaan om aan de voorwaarden te voldoen". In een reactie op een student die vroeg hoe de EU zichtbaarder kon worden, wees de Parlementsvoorzitter met de vinger naar Nederland, want "terwijl de EU voor veel mensen te veraf voelt, ontnemen we met één tegenstem de hoop van duizenden Roemenen en Bulgaren." Ook op vlak van landbouw en klimaat - met de verkiezingsoverwinning van BBB in het achterhoofd - riep ze de studenten op om "luider te zijn" indien ze natuurherstel willen.

Nederland is één van de stops op Metsola's ronde langs alle EU-lidstaten in het kader van de aankomende Europese verkiezingen. Op de tweede dag in Nederland brengt ze ook nog een bezoek aan minister-president Rutte, koning Willem-Alexander en minister van Buitenlandse Zaken Hoekstra, en schuift ze aan bij de ministerraad.

