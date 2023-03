EU-parlement wil koelkasten zonder superbroeikasgassen

donderdag 30 maart 2023 , 17:46

BRUSSEL (ANP) - Als het aan het Europees Parlement ligt, mogen nieuwe producten als koelkasten, airco's en warmtepompen in 2050 geen zogenoemde F-gassen meer bevatten. Die synthetische koelmiddelen zijn broeikasgassen, die vaak een veel sterker opwarmend effect hebben dan CO2 en ook lang in de atmosfeer blijven hangen.

Voor de meeste sectoren zijn natuurlijke alternatieven beschikbaar voor de F-gassen. Een verbod betekent wel dat de industrie het productieproces moet aanpassen, erkent GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout. Voor de consument verandert er verder niets. Eickhout is voor het Europees Parlement de hoofdonderhandelaar op deze wet. Nu moeten de 27 EU-lidstaten het onderling nog eens worden over het voorstel van de Europese Commissie over de F-gassen. Daarna gaan het parlement, de commissie en de lidstaten onderhandelen om een deal over een definitieve wet te bereiken.

Het EU-parlement wil wettelijk verplichten dat de meeste sectoren overstappen op natuurlijke alternatieven - en niet op PFAS. Deze nieuwe generatie F-gassen veroorzaken vaak een minder groot broeikaseffect en het productieproces van bijvoorbeeld koelkasten en warmtepompen hoeft niet aangepast te worden. De poly- en perfluoralkylstoffen zijn echter schadelijk voor de volksgezondheid en het milieu. "Daarom zeggen we: maak nu de sprong naar de natuurlijke alternatieven, zodat het later niet meer hoeft", aldus Eickhout.

Doordat er alternatieven zijn, is het volgens Eickhout relatief makkelijk om te stoppen met F-gassen. In de aanloop naar 2050, als de EU klimaatneutraal wil zijn, is het de bedoeling dat steeds minder F-gassen zijn toegestaan. De uitstoot van de superbroeikasgassen is de afgelopen jaren al aanzienlijk gedaald. "Nu moeten we nog naar nul uitstoot gaan", zegt Eickhout. "Daarmee is de impact op het klimaat enorm."

