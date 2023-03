EU waarschuwt China: relatie hangt af van houding jegens Oekraïne

donderdag 30 maart 2023 , 13:25

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - De betrekkingen tussen de Europese Unie en China hangen af van hoe China omgaat met de oorlog van Rusland tegen Oekraïne, zegt EU-kopstuk Ursula von der Leyen. De EU moet risico's die kleven aan die betrekkingen verminderen, meent de voorzitter van de Europese Commissie, maar China ook weer niet helemaal de rug toekeren.

"We moeten op dit punt eerlijk zijn", zei Von der Leyen in een toespraak over China waarnaar lang is uitgekeken. "Hoe China zich blijft verhouden tot Poetins oorlog zal een bepalende factor zijn voor het vervolg van de relatie tussen de EU en China."

Het bezoek van de Chinese president Xi Jinping aan zijn Russische collega Vladimir Poetin maakte volgens haar duidelijk hoezeer de laatste afhankelijk is geworden van Beijing. "Het is helder dat China Poetins zwakheid ziet als een manier om zijn invloed op Rusland te vergroten." Het Westen maant de opkomende grootmacht al sinds de Russische inval in Oekraïne om Moskou te bewerken om in te binden.

De Verenigde Staten, die steeds beduchter zijn voor de Aziatische rivaal en openlijker proberen diens opmars te stuiten, zouden graag zien dat Europa zich daarbij aansluit. Maar Von der Leyen ziet niets in het "ontkoppelen" van de EU van China. De unie, een zwaargewicht als Duitsland voorop, is economisch nauw met China verbonden.

De EU doet er beter aan de relatie te ontdoen van gevaren, stelt ze. Daarvoor zijn mogelijk "nieuwe verdedigingsinstrumenten voor sommige cruciale sectoren" nodig. Europa moet voorkomen dat het zich uitlevert aan China door zijn afhankelijkheid te verminderen. Door bijvoorbeeld essentiële grondstoffen en technologieën als kunstmatige intelligentie, quantumcomputers en robots in eigen huis te winnen en te ontwikkelen. En die ook niet langer naar China te exporteren als die "systeemrivaal" daarmee militair sterker zou worden en de Europese veiligheid in het geding zou kunnen komen.

