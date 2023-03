EU-topambtenaar doet na Qatar-affaire stap terug

woensdag 29 maart 2023 , 12:23

BRUSSEL (ANP) - De Estse topambtenaar van de EU die meermaals op kosten van Qatar naar het oliestaatje reisde tijdens onderhandelingen over vliegrechten, is niet langer directeur-generaal van verkeer. Volgens een woordvoerder van de Europese Commissie is Henrik Hololei op eigen verzoek per 1 april benoemd tot buitengewoon adviseur.

De baas van het transportdepartement was in opspraak gekomen door onthullingen over zijn bezoeken aan Qatar. Hololei vloog in zes jaar tijd negen keer gratis met Qatar Airways terwijl de commissie met Qatar onderhandelde over de lucratieve deal. Tickets en overnachtingen werden betaald door de regering van Qatar of door lobbyclubs. Als directeur-generaal hoefde hij volgens de regels indertijd de reizen niet te verantwoorden.

De commissie kondigde begin maart naar aanleiding van de zaak al aan haar regels voor zakenreizen van Eurocommissarissen en ambtenaren aan te scherpen. Qatar wordt ook al verdacht van het omkopen van Europarlementariërs, onder meer om een akkoord met de nationale luchtvaartmaatschappij Qatar Airways over landingsrechten in de EU erdoor te krijgen.

