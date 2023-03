Eurostat: prijzen landbouwproducten stijgen in een lager tempo

woensdag 29 maart 2023 , 12:13

BRUSSEL (ANP) - De prijzen van landbouwproducten in de Europese Unie zijn in het laatste kwartaal van vorig jaar op jaarbasis minder hard gestegen vergeleken met het voorgaande kwartaal, meldt het Europees statistiekbureau Eurostat. Evengoed gingen de prijzen voor onder meer granen, varkensvlees en eieren in het vierde kwartaal op jaarbasis met 26 procent omhoog. In het kwartaal daarvoor bedroeg de toename 30 procent.

"De oorlog in Oekraïne heeft de wereldwijde landbouwmarkten in 2022 aanzienlijk verstoord", aldus Eurostat. Rusland en Oekraïne waren tot het uitbreken van de oorlog belangrijke exporteurs van granen, tarwe, maïs, oliehoudende zaden, vooral zonnebloemen, en kunstmest.

Van alle EU-landen gingen de prijzen van landbouwproducten in Hongarije (plus 53 procent) vorig kwartaal hardst omhoog, gevolgd door Polen (plus 44 procent) en Duitsland (plus 38 procent). Nederland was bijna 35 procent duurder uit. Inwoners van Malta hadden het minst last van de duurdere voedingsmiddelen, met een toename van 4 procent. Ook in Frankrijk (plus 14 procent), Cyprus en Italië (beide plus 15 procent) waren de prijsstijgingen relatief laag.

