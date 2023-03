EU-landen blijven nog een jaar streven naar gasbesparing

dinsdag 28 maart 2023 , 14:17

BRUSSEL (ANP) - De EU-landen proberen ook komend jaar 15 procent minder gas te verbruiken. Ze hebben afgesproken de noodmaatregel, die ze vrijwillig op zich nemen, met een jaar te verlengen.

Het verlagen van het gasverbruik moet de Europese Unie ook door de volgende winter heen helpen. Sinds de EU-landen door de Russische invasie in Oekraïne lijnrecht tegenover hun voornaamste gasleverancier zijn komen te staan, is de gasaanvoer niet langer verzekerd. De EU heeft daarom afgelopen jaar in allerijl andere leveranciers en energiebronnen aangeboord, maar ook de kachel lager gezet.

De afspraak, die door de lidstaten ruimschoots is gehaald, zou eind maart verlopen. Hun energieministers hebben dat dinsdag met een jaar opgeschoven.

Nederland hamert al langer op meer en blijvende zuinigheid. Nederland steekt zelf met een besparing van bijna 30 procent flink boven de meeste andere EU-landen uit.

Delen

Terug naar boven