EU eens over aanpak 'economische chantage' door landen als China

dinsdag 28 maart 2023 , 12:43

Bron: Europees Parlement

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie moet kunnen terugslaan als landen als China en Rusland lidstaten onder druk zetten door bijvoorbeeld hun handel af te knijpen, zijn EU-landen en het Europees Parlement overeengekomen. De nieuwe wapens tegen "economische chantage" zijn eerst en vooral bedoeld zodat andere mogendheden zulke praktijken uit hun hoofd zetten.

Zeker kleine EU-landen worden soms geïntimideerd zonder dat ze daar veel tegen in kunnen brengen. Zo heeft China in 2021 de handel met Litouwen stilgelegd omdat het Baltische land de banden met Taiwan aanhaalde. Het valt meestal niet mee om alle EU-landen achter tegenmaatregelen te krijgen.

Daarom krijgt de Europese Commissie een grotere rol. Zij kan straks bijvoorbeeld importheffingen opleggen of bedrijven uitsluiten van aanbestedingsprocedures in de EU. Maar het blijft aan de EU-landen om te beslissen of er sprake is van dwang door een buitenland en zulke maatregelen dus aan de orde zijn.

Dat moet wel vlot worden beslist, vond het Europees Parlement, anders boet het in aan afschrikkende werking. Het heeft in de onderhandelingen met de EU-lidstaten daarom deadlines bedongen. Tegenmaatregelen zouden er binnen een jaar moeten liggen.

Het parlement en de lidstaten moeten het principeakkoord nog bekrachtigen. Ze benadrukken beide dat ze er niet op uit zijn vrijhandel in te perken om eigen bedrijven te beschermen of handelsconflicten te verergeren. Afschrikking kan escalatie juist voorkomen, menen ze.

