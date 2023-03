Experts: misdaden tegen menselijkheid in Libië, ook kritiek op EU

dinsdag 28 maart 2023 , 2:35

GENÈVE (ANP/RTR) - Migranten zijn in Libië stelselmatig slachtoffer van martelingen, seksuele slavernij, moord en executies, melden door de Verenigde Naties (VN) gesteunde onderzoekers op het gebied van mensenrechten. Zij uiten ook felle kritiek op de Europese Unie, omdat Europese landen Libische strijdkrachten steunen die op hun beurt bijdragen aan de misdaden tegen migranten.

De Libische kustwacht, die door Europa gesteund wordt en getraind is, houdt migranten op zee tegen en brengt hen naar detentiecentra. Volgens onderzoeker Chaloka Beyani is er bewijs gevonden van misdaden tegen de menselijkheid in die centra. Het gaat om uiteenlopende misdrijven, van willekeurige gevangenneming tot verkrachting. "Wij zeggen niet dat Europa deze misdaden uitvoert, maar het punt is dat Europa indirect bijdraagt aan het plegen van de misdaden", aldus Beyani.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Mensenrechtenraad van de VN. De bedoeling is dat de bevindingen worden gedeeld met het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag, zodat individuen verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor de misdaden.

Veel migranten proberen vanuit Libië, dat al jaren in staat van chaos verkeert, Europa te bereiken. Vanuit Tunesië en Libië kwamen afgelopen weekend binnen 24 uur 2000 mensen aan op Lampedusa. Dat was een recordaantal voor dit meest zuidelijke Italiaanse eiland, waar veel migranten vanuit Noord-Afrika arriveren in bootjes. De reis is niet zonder risico's, maar desondanks blijven mensen hun leven riskeren.

