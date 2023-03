EU roept Utrecht uit tot meest concurrerende regio van Europa

maandag 27 maart 2023 , 14:33

UTRECHT (ANP) - De regio Utrecht is volgens de Europese Unie de economisch meest competitieve regio van Europa. Een delegatie uit Utrecht nam maandagmiddag in Brussel de prijs voor de Regional Competitiveness Index (RCI) in ontvangst, een onderscheiding die eens in de drie jaar wordt uitgereikt. Utrecht heeft de beste concurrentiepositie, oordeelde de EU. Het liet ruim 230 andere regio's in Nederland en daarbuiten achter zich.

De vorige keer deelde Utrecht samen met Londen de tweede plek. De regio Stockholm stond toen op nummer 1. Alle regio's in Nederland scoren relatief goed.

De EU kwam tot de conclusie op basis van zeventig indicatoren. Het aantrekkelijke vestigingsklimaat door de aanwezigheid van zorg- en kennisinstellingen, de innovatieve kracht en de goede arbeidsmarkt voor jongeren en vrouwen en telden zwaar mee. "Als provincie Utrecht zijn we hier natuurlijk enorm trots op. De regio Utrecht is een heel aantrekkelijk gebied; studenten blijven hier niet voor niets graag wonen en werken", aldus commissaris van de Koning Hans Oosters vanuit Brussel.

Minister-president Mark Rutte prijst Utrecht: "Een sterke economie, een goede samenwerking tussen overheden en bedrijfsleven en een aantrekkelijk klimaat voor innovatieve ondernemers: het is allemaal belangrijk voor de toekomst van Nederland én voor die van Europa. De regio Utrecht heeft laten zien hoe succesvol hun aanpak is. Een prachtig resultaat."

