EU-landen stemmen in met deal over uitbannen brandstofauto

BRUSSEL (ANP/RTR) - Het verbieden van de verkoop van nieuwe benzine- en dieselauto's door de Europese Unie vanaf 2035 kan doorgaan. De EU-landen, ook het tegensputterende Duitsland, hebben maandag ingestemd met die belangrijke klimaatmaatregel.

Duitsland protesteerde op de valreep dat ook auto's op duurzame brandstoffen de dupe zouden worden. Maar Berlijn ging in het weekend alsnog om na de verzekering van de Europese Commissie dat zij voor zulke klimaatvriendelijke verbrandingsmotoren, op bijvoorbeeld waterstof, ruimte in de regels maakt. Als het Europees Parlement dat dwarsboomt - geen denkbeeldige gedachte - wil de commissie desnoods een omweg nemen om het alsnog te regelen.

De ommezwaai van Duitsland betekent niet dat alle EU-landen zich nu achter de plannen voor het uitbannen van de brandstofauto scharen. Italië en enkele Oost-Europese lidstaten bijvoorbeeld zijn nog niet tevreden. Maar zonder Duitsland zijn de tegenstanders met te weinig om het besluit tegen te kunnen houden. Dinsdag moeten de klimaat- en energieministers het bij hun overleg in Brussel nog wel bekrachtigen.

Volkswagen laat weten blij te zijn met de afspraken omdat die ruimte bieden voor speciale voertuigen. Het Duitse autoconcern noemt bijvoorbeeld noodvoertuigen en modellen die in kleine aantallen worden gebouwd als voorbeeld, zoals de Porsche 911. Dat model is Volkswagen-dochter Porsche namelijk niet van plan om in een elektrische variant te gaan bouwen. Volkswagen laat wel weten verder van plan te zijn in te blijven zetten op de elektrificatie van zijn modellengamma.

Ook Ferrari-topman Benedetto Vigna verwelkomde het akkoord van de EU-landen. De Italiaanse maker van sportwagens heeft daardoor "meer vrijheid voor zijn productieschema". Ferrari maakt al plug-inhybrides en wil 2025 ook zijn eerste volledig elektrische auto op de markt brengen. Maar tegelijkertijd verzette het bedrijf zich samen met branchegenoten tegen de eis om vanaf 2035 alleen nog elektrische auto's te maken. Voor echte sportwagens zou dat te beperkend zijn.

