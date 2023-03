Europese Commissie: Alitalia moet staatslening terugbetalen

maandag 27 maart 2023 , 12:55

BRUSSEL (ANP) - De lening van 400 miljoen euro die de Italiaanse overheid in 2019 aan luchtvaartmaatschappij Alitalia verstrekte is illegale staatssteun, oordeelt de Europese Commissie. Italië moet het geld plus rente bij de maatschappij terughalen.

In mei 2017 werd Alitalia onder de Italiaanse faillissementswet in een speciale faillissementsprocedure geplaatst, terwijl ze haar activiteiten als luchtvaartmaatschappij voortzette. Om Alitalia operationeel te houden, heeft Italië in 2017 en in 2019 leningen aan het bedrijf verstrekt voor respectievelijk 900 en 400 miljoen euro. Deze leningen zijn nooit terugbetaald, stelt het dagelijks EU-bestuur.

In september 2021 concludeerde de commissie na onderzoek al dat de 900 miljoen euro steun illegaal was. Nu zegt ze dat geen enkele particuliere investeerder in 2019 de aanvullende lening van 400 miljoen euro aan het bedrijf zou hebben verstrekt en dat de lening Alitalia een oneerlijk economisch voordeel opleverde ten opzichte van haar concurrenten, zowel op nationale, Europese als internationale routes.

Eerder heeft de commissie al bepaald dat ITA Airways, dat in 2021 een deel van de activa van Alitalia heeft verworven, niet de economische opvolger van Alitalia is en dat het daarom niet verplicht is de door Alitalia ontvangen onwettige staatssteun terug te betalen.

