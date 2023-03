Rutte: extra miljarden voor wapenfonds Oekraïne bijna rond

vrijdag 24 maart 2023 , 16:00

Bron: The Council

BRUSSEL (ANP) - De EU-landen zijn het bijna eens over het steken van nog eens 3,5 miljard euro in het fonds waaruit ze onder meer wapens voor Oekraïne betalen. "Ik denk dat we heel dicht bij besluitvorming zijn, zo niet al bijna rond", zegt premier Mark Rutte na afloop van de EU-top in Brussel.

EU-landen kunnen leveringen van wapens aan Oekraïne bij het fonds, de zogeheten Europese Vredesfaciliteit (EPF), declareren. Maar het dateert van voor de Russische inval in Oekraïne en is met ongeveer 5,7 miljard euro niet berekend op de vele miljarden die het land nodig heeft. De verhoging met 2 miljard van afgelopen najaar gaat helemaal op aan de extra artilleriemunitie waar Oekraïne om zit te springen.

"Je ziet hoe belangrijk dat EPF is", stelt Rutte. "We moeten er nog een definitieve beslissing over nemen", maar Nederland is vóór de nieuwe ophoging. "Dat is belangrijk, uiteraard breed voor Europa maar ook specifiek gericht op de situatie in Oekraïne."

Landen als Frankrijk en Italië onderstrepen al langer dat de vele hulp aan Oekraïne niet mag betekenen dat landen in bijvoorbeeld Afrika achter het net vissen. Volgens EU-buitenlandchef Josep Borrell spiegelen veel "partners" zich aan Oekraïne en kloppen er vele aan bij de EU voor militaire hulp. "Natuurlijk kijk je altijd als er concrete verzoeken zijn wat je kunt doen", aldus Rutte. Maar "niet op de schaal natuurlijk die nu aan de hand is met Oekraïne."

