EU-leiders eensgezind: Europese bankensector is sterk en stabiel

vrijdag 24 maart 2023 , 14:27

BRUSSEL (ANP) - De bankensector in de eurozone is stabiel. Dat is de eendrachtige boodschap van de EU-leiders na afloop van de tweede dag van hun top in Brussel, waar zij onder meer spraken over de onrust op de financiële markten. De Franse president Emmanuel Macron, de Duitse bondskanselier Olaf Scholz, Eurogroepvoorzitter Paschal Donohoe en Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank (ECB) benadrukken dat de Europese banken sterk zijn. "Er dreigt in de EU geen bankencrisis", aldus premier Mark Rutte ook.

Rutte is evenmin bezorgd over de onrust op de beurzen. "Het is normaal dat op de kapitaalmarkt er bewegingen zijn", zei hij naar aanleiding van het harde koersverlies van Deutsche Bank, een van de grootste Duitse banken, vrijdagmorgen. Ook Scholz zei sussend dat Deutsche Bank sterk is. "Het heeft geloond dat we de laatste jaren strenge regels voor de Europese banken hebben doorgevoerd."

Ook Rutte wees op de hervormingen die de bankensector na de financiële crisis in 2008 heeft ingezet. "We staan er daardoor sterk voor, met streng toezicht, buffers en afspraken."

Delen

Terug naar boven