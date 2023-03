Voorzitster Europees Parlement brengt bezoek aan Nederland

vrijdag 24 maart 2023 , 12:00

(ANP) - Koning Willem-Alexander ontvangt volgende week vrijdag op paleis Noordeinde de voorzitster van het Europees Parlement, Roberta Metsola. De Maltese gaat tijdens een tweedaags bezoek aan Nederland ook langs bij premier Mark Rutte, heeft het EU-parlement bekendgemaakt.

Metsola begint haar trip donderdagmiddag in Den Haag met een ontmoeting met de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, Vera Bergkamp en Jan Anthonie Bruijn. Daarna gaat ze met studenten in een zogenoemde Town Hall Meeting in discussie over vrede, veiligheid en democratie in Europa en de rol van het Europees Parlement.

Vrijdag 31 maart heeft de parlementsvoorzitster een onderonsje met Rutte, en neemt Metsola vervolgens een kijkje bij de ministerraad. Daarna gaat ze op audiëntie bij de koning. Ze sluit haar werkbezoek af met de jaarlijkse Norbert Schmelzerlezing van het CDA en een daaropvolgend gesprek met minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken).

Metsola is al enkele maanden bezig een ronde langs alle EU-landen te maken. Volgend jaar zijn er Europese verkiezingen.

