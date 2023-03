EU-leiders sluiten eerste dag top in Brussel ongewoon vroeg af

donderdag 23 maart 2023 , 23:32

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - De EU-leiders hebben de eerste dag van hun top in Brussel afgesloten. Op het ongewoon vroege tijdstip van kwart over negen donderdagavond hadden de 27 hun gezamenlijke conclusies over onder meer Oekraïne, concurrentiekracht, energie en migratie afgetekend. "Ja inderdaad! We zijn eens op tijd klaar", zei premier Mark Rutte na afloop aangenaam verrast. EU-toppen zijn doorgaans uitputtingsslagen die tot diep in de nacht doorgaan.

Volgens de minister-president waren de conclusies, onder meer over steun aan Oekraïne en het versterken van de concurrentiekracht van de Europese economie, goed voorbereid. Met name over dat laatste voerden de regeringsleiders en staatshoofden "lange discussies", maar ze vonden toch overeenstemming.

Dat ook migratie maar kort en zakelijk aan de orde kwam betekent niet dat de urgentie er wat af is, haastte Rutte zich te zeggen. "Integendeel." Volgens hem tekent het juist de voortgang die er wordt gemaakt.

Vrijdagmorgen wordt de top voortgezet. Dan is ook de voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB) Christine Lagarde van de partij. Zij zal naar verwachting de recente rentebesluiten van de ECB nader toelichten en ingaan op de verwachtingen over de inflatie de komende tijd in Europa.

