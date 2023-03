VN-chef waarschuwt EU om China niet in isolement te dringen

donderdag 23 maart 2023 , 17:55

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - Secretaris-generaal António Guterres van de Verenigde Naties heeft er volgens ingewijden bij de leiders van de EU op aangedrongen China niet te isoleren. De VN-chef waarschuwde er op de EU-top in Brussel voor zich daar niet toe te laten verleiden door de Verenigde Staten.

Guterres was door de voorzitter van de Europese raad van leiders Charles Michel uitgenodigd om te komen meepraten over "belangrijke geopolitieke kwesties". Voor de EU is de opstelling over grootmacht China om verschillende redenen een probleem. China is een belangrijke bondgenoot van Rusland en wordt door de VS beschouwd als een economische en potentiële militaire bedreiging. De EU denkt daar genuanceerder over en ziet China "als een partner voor samenwerking en onderhandeling, een economische concurrent en een systeemrivaal". Maar de VS doen er alles aan om de EU meer en meer in hun kamp te trekken.

De kwestie geeft ook nieuw voedsel aan de al langer opspelende rivaliteit tussen Michel en voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Von der Leyen, die geregeld de Amerikaanse president Joe Biden spreekt en ontmoet, laat volgens Michel de oren te veel naar Washington hangen, zeggen EU-bronnen. Michel zou er ook op aandringen om snel een top met China te beleggen.

Guterres legde het accent volgens een andere hoge EU-bron vooral op het gevaar China in de armen van Rusland te drijven. Zijn pleidooi voor het voortzetten van het gesprek met China zou daardoor zijn ingegeven. Dat is ook simpelweg zijn taak als VN-chef, meent deze ingewijde.

