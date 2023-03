NAVO-topman ziet in Eindhoven voorbeeld voor samenwerking NAVO-EU

donderdag 23 maart 2023 , 16:02

EINDHOVEN (ANP) - De multinationale vloot van tank- en transportvliegtuigen in Eindhoven is een "perfect" voorbeeld van samenwerking tussen de Europese Unie en de NAVO, aldus topman Jens Stoltenberg van de NAVO. Hij bracht donderdag een bezoek aan de eenheid op de militaire vliegbasis in Eindhoven.

In de Multinational Multirole Tanker Transport (MRTT) Unit werken zes landen samen. Ze hebben de beschikking over een pool van acht A330 vliegtuigen die ingezet kunnen worden voor het bijtanken van vliegtuigen in de lucht, maar ook voor transport van troepen en materieel, en medische evacuaties.

Het is een "schoolvoorbeeld van Europese defensiesamenwerking", zei minister Kajsa Ollongren (Defensie). Ze hoopt dat meer landen zich bij het initiatief zullen aansluiten. Naast Nederland doen op dit moment Luxemburg, België, Duitsland, Tsjechië en Noorwegen mee aan het project. De NAVO en EU hebben er geld in gestoken.

Volgens Ollongren moet ook gekeken worden of andere tekorten binnen de NAVO op deze manier kunnen worden opgelost. "We weten nu hoe het moet." De bewindsvrouw denkt dat zo'n samenwerking ook goed kan werken bij de marine. Ze heeft hierover overlegd met Stoltenberg en eurocommissaris Thierry Breton (Interne Markt) die ook in Eindhoven was.

De MRTT was een initiatief van de European Defence Agency (EDA) die een einde wilde maken aan het tekort aan mogelijkheden om in de lucht vliegtuigen bij te tanken. Nederland en Luxemburg omarmden dit voorstel als eerste, later sloten de andere vier landen aan. Naast Eindhoven opereert de vloot ook vanaf een basis bij Keulen.

De A330's zijn al veelvuldig ingezet. Zo hebben ze geholpen bij de evacuatie van mensen uit de Afghaanse hoofdstad Kabul in augustus 2021. En sinds de Russische inval in Oekraïne worden de toestellen ingezet om NAVO-vliegtuigen bij te tanken die de oostflank van het NAVO-gebied beschermen. De vloot leverde die gevechtsvliegtuigen al 6 miljoen liter brandstof, aldus Defensie.

