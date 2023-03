Flink meer asielaanvragen in Europese Unie

donderdag 23 maart 2023 , 12:04

Bron: Flickr / jtstewart

LUXEMBURG (ANP) - Het aantal mensen dat voor het eerst asiel heeft aangevraagd in de Europese Unie is afgelopen jaar sterk toegenomen. Het Europese statistiekbureau Eurostat telde in 2022 881.000 verzoeken, 64 procent meer dan een jaar daarvoor. Tijdens de coronacrisis nam het aantal aanvragen af, maar ook in de jaren daarvoor waren het er minder dan afgelopen jaar.

In 2019 waren er bijvoorbeeld 631.000 asielzoekers die hun toevlucht zochten in de EU. Door de burgeroorlog in Syrië piekte het aantal asielaanvragen in 2015 en 2016. Toen vroegen meer dan een miljoen mensen per jaar asiel aan.

Ook dit jaar zijn nog de meeste aanvragen afkomstig van Syriërs, gevolgd door Afghanen. Vluchtelingen uit Oekraïne hoeven geen asiel aan te vragen dankzij een aparte regeling en zijn dus niet opgenomen in de cijfers.

Het populairste land om naar toe te gaan is voor de migranten nog steeds Duitsland. Dat land is goed voor een kwart van alle asielaanvragen in de EU. In Nederland deden in 2022 volgens Eurostat ruim 35.000 mensen een aanvraag. Per hoofd van de bevolking is dat ongeveer gelijk aan het Europees gemiddelde.

Delen

Terug naar boven