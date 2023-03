Spaanse premier gaat op staatsbezoek naar China

donderdag 23 maart 2023 , 0:56

Bron: The Council of the European Union

MADRID (ANP/RTR) - De Spaanse premier Pedro Sánchez gaat volgende week op staatsbezoek bij de Chinese president Xi Jinping, meldt de Spaanse regering. Daarmee gaat Sánchez in op een uitnodiging van Beijing.

De uitnodiging is woensdag gemeld door de krant El País, en is bevestigd door minister voor het Presidentschap Felix Bolaños in een interview met radiostation Cadena Ser. "Het gewicht dat Spanje en Pedro Sánchez in de wereld hebben, staat buiten kijf", zei Bolaños, eraan toevoegend dat "China een sleutelrol te spelen heeft bij het bemiddelen in de Oekraïne-oorlog".

Volgens Bolaños is het bezoek ook op handel toegespitst, aangezien Sánchez van plan is om Spaanse bedrijven die actief zijn in China te ontmoeten.

Xi heeft zojuist een driedaagse reis naar Moskou achter de rug, waar hij het standpunt van China over het conflict omschreef als "onpartijdig". Spanje, een NAVO-lid wiens buitenlands beleid nauw aansluit bij dat van de Verenigde Staten, is een trouwe bondgenoot van Oekraïne en neemt in juli het voorzitterschap van de Europese Unie op zich.

Tijdens een reis naar Kyiv in februari sprak Sánchez nog zijn "onvoorwaardelijke steun" uit aan de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Ook heeft Madrid Leopard 2-tanks aan Oekraïne geleverd.

