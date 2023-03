Brits parlement akkoord met nieuwe Brexit-deal over Noord-Ierland

woensdag 22 maart 2023 , 16:23

LONDEN (ANP/DPA) - Het Britse parlement heeft ingestemd met het nieuwe akkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie over het Brexit-geschil rond Noord-Ierland. Een duidelijke meerderheid van het Lagerhuis toonde zich voorstander van een mechanisme dat het Noord-Ierse parlement inspraak geeft bij de toepassing van nieuwe Europese regels in deze Britse regio.

De afspraken waren eind februari bezegeld door de Britse premier Rishi Sunak en de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. Het akkoord moet de jarenlange strijd over de Brexit-regels voor Noord-Ierland beslechten.

De duidelijke zege van 515 tegen 29 toont aan dat Sunak het verzet tegen het akkoord binnen zijn eigen Conservatieve Partij en bij de Noord-Ierse protestantse partij DUP wist te beteugelen. Onder anderen ex-regeringsleiders Boris Johnson en Liz Truss hadden kritiek geuit. De oppositionele Labour stemde voor.

Het akkoord was nodig omdat de eerdere Brexit-afspraken tot controverse hadden geleid omdat er een douanegrens ontstond tussen Groot-Brittannië en de EU in de Ierse Zee. Dit akkoord was bedoeld om controles tussen Brits Noord-Ierland en EU-lid Ierland te voorkomen na decennia van spanningen en bloedig geweld. Maar de regelgeving bracht moeilijkheden met zich mee, bijvoorbeeld bij het versturen van pakketten, medicijnen en het meenemen van huisdieren. Pro-Britse protestanten in Noord-Ierland voelden zich afgesneden van Groot-Brittannië.

