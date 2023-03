EU-burgerinitiatief tegen slachten van paarden om vlees of pillen

woensdag 22 maart 2023 , 13:51

BRUSSEL (ANP) - Er moet een wet komen die het slachten, fokken en exporteren van paarden in de Europese Unie verbiedt als dat gebeurt voor de productie van leer, vlees of voor de vervaardiging van medicijnen of andere stoffen. Dat vinden de organisatoren van een Europees burgerinitiatief die daarvoor bij de Europese Commissie hebben aangeklopt.

Het dagelijks EU-bestuur heeft het initiatief geregistreerd, waarmee de organisatie groen licht krijgt om steun voor het initiatief in minstens zeven verschillende EU-landen te gaan verzamelen. Er zijn minstens een miljoen handtekeningen met een minimumaantal in ten minste zeven EU-landen nodig en daar is een jaar de tijd voor. Als dat lukt is de commissie verplicht te beoordelen of Europese wetgeving nodig of gewenst is.

De organisatie pleit ook voor een verbod op langeafstandstransporten van paarden door heel Europa en voor de bescherming van paarden tegen overmatig werk of harde training.

Het Europees burgerinitiatief werd geïntroduceerd om EU-inwoners meer inspraak te geven bij Europese wetgeving. Het is sinds 2012 van kracht. De organisatie moet eerst de commissie warm maken voor haar initiatief en vervolgens 1 miljoen handtekeningen verzamelen. Als aan die voorwaarden is voldaan gaat de commissie ermee aan de slag, maar ze is niet verplicht met wetsvoorstellen te komen.

