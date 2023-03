Europese Commissie adviseerde Nederland boeren verplicht uit te kopen

woensdag 22 maart 2023 , 7:21

MEDIAWATCH (NOS/FOLLOW THE MONEY) - Diederik Samsom heeft namens de Europese Commissie Nederland geadviseerd om een deel van de boeren te verplichten zich te laten uitkopen. Dat melden de NOS en onderzoeksplatform Follow the Money na het inzien van documenten.

Voormalig PvdA-leider Samsom is kabinetschef van Eurocommissaris Frans Timmermans. In die hoedanigheid had hij een gesprek met topambtenaren van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Verplichte uitkoop van boeren ligt in Den Haag politiek heel gevoelig. De BoerBurgerBeweging (BBB), die vorige week bij de Provinciale Statenverkiezingen een grote overwinning behaalde, wil er onder geen beding aan meewerken. Een groot deel van de Tweede Kamer ziet er ook niets in.

In het door stikstofminister Van der Wal ingezette beleid wordt verplichte uitkoop alleen als allerlaatste optie gezien. Maar volgens de Europese Commissie is verplichte uitkoop juist het recept om uit de crisis te komen.

