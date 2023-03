Inval Europese Commissie bij Red Bull in kartelonderzoek

dinsdag 21 maart 2023 , 15:03

© Hakan Dahlstrohm

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie heeft maandag een inval gedaan bij de fabrikant van energiedrankjes Red Bull. Dat bevestigde Red Bull tegen persbureau AFP. "We zullen natuurlijk met haar samenwerken in alle zaken waar ze zich zorgen over maken", aldus het in Oostenrijk gevestigde Red Bull in een verklaring.

Brussel had eerder op de dag gezegd dat er "onaangekondigde inspecties" zijn uitgevoerd bij een fabrikant van energiedrankjes, zonder een naam of land te noemen. Volgens de commissie zijn er verdenkingen van het manipuleren van de markt. Mogelijk heeft dat bedrijf misbruik gemaakt van een machtige positie op die markt of heeft het verboden prijsafspraken gemaakt met concurrenten, aldus de commissie.

De doorzoekingen vonden plaats in meerdere EU-lidstaten, aldus de commissie. Medewerkers van de commissie voerden de inspecties van maandag samen uit met de nationale toezichthouders.

Een onaangekondigde inspectie is een van de eerste stappen in een onderzoek naar schendingen van de concurrentieregels. De schuld van het bedrijf staat nog niet vast. Maar als het bedrijf inderdaad de mededingingsregels heeft overtreden, moet het vrezen voor een hoge boete. Die boete kan oplopen tot wel 10 procent van de totale jaaromzet, hoewel dat doorgaans niet zo hoog uitvalt.

Red Bull had in 2022 een omzet van 9,7 miljard euro. Het hoofdkantoor van het bedrijf staat in het Oostenrijkse Fuschl am See.

