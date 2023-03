EU-landen stemmen in met nieuwe afspraken over Noord-Ierland

dinsdag 21 maart 2023 , 14:44

BRUSSEL (ANP) - De EU-landen hebben ingestemd met de belangrijkste nieuwe afspraken met het Verenigd Koninkrijk over hoofdpijndossier Noord-Ierland. Die moeten het slepende conflict oplossen dat sinds de Brexit is ontstaan over de delicate status van Noord-Ierland.

De Europese Commissie, die namens de EU onderhandelt, en de nieuwe Britse regering-Sunak sloten drie weken geleden een nieuw akkoord over Noord-Ierland. Met eerdere afspraken, die moesten voorkomen dat het vertrek van het VK uit de EU de harde grens tussen EU-land Ierland en het Britse Noord-Ierland zou terugbrengen, kon de Britse regering bij nader inzien niet leven. Daardoor verrees feitelijk een 'binnenlandse' grens tussen het VK en Noord-Ierland, klaagde Londen.

Als ook het Britse parlement instemt met het zogeheten Windsor Raamwerk, ontsnappen Britse goederen die bestemd zijn voor Noord-Ierland in het vervolg aan grenscontroles. Ook komt er meer ruimte voor andere btw-tarieven en accijnzen in Noord-Ierland dan in de EU. En de Noord-Ieren krijgen meer inspraak.

Voor sommige van de nieuwe afspraken is wijziging van Europese wetgeving nodig. Dat geldt bijvoorbeeld voor de invoer en uitvoer van medicijnen en verse voedingswaren, dieren en planten.

Minister Wopke Hoekstra en de andere ministers van Europese Zaken van de EU-lidstaten "kijken uit naar de snelle en integere invoering" van de afspraken, zegt hun Zweedse voorzitter. Ze "staan eensgezind achter de Europese Commissie in hun steun voor de overeengekomen oplossingen".

Nadat het Verenigd Koninkrijk besloot uit de EU te stappen, speculeerde menig Brits politicus dat de EU-landen de rangen niet gesloten zouden kunnen houden en dat de Britten daaruit munt zouden kunnen slaan. Reden voor de EU-lidstaten om er alles aan te doen om dat te voorkomen. Ze laten het voortouw van meet af aan nadrukkelijk aan de Europese Commissie.

Het Britse Lagerhuis stemt woensdag over het Windsor Raamwerk.

