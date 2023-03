EU-ministers naar Tunesië om instorten af te wenden

maandag 20 maart 2023 , 21:59

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie stuurt twee buitenlandministers naar Tunesië om te voorkomen dat het land in chaos ten onder gaat en grote groepen mensen hun heil in Europa zoeken. De toestand in het Noord-Afrikaanse land is "heel, heel gevaarlijk", zegt buitenlandchef Josep Borrell.

Tunesië, waar de Arabische Lente ooit begon, gold lang als een veelbelovend land in het worstelende Noord-Afrika. Maar het zit economisch aan de grond en de president vertoont autoritaire trekken. Daar kwamen eerder deze maand racistische uitlatingen over migranten uit zuidelijker Afrika bij.

"Als het land economisch of maatschappelijk instort, zullen er nieuwe migratiestromen naar Europa komen. Dat moeten we vermijden", waarschuwde Borrell na overleg met de buitenlandministers van de EU. Zij sturen de Belgische en Portugese ministers naar Tunesië om er de toestand op te nemen, zodat de EU kan beoordelen wat haar te doen staat. Het is de bedoeling dat ze direct afreizen.

Delen

Terug naar boven