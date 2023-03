Timmermans over IPCC: meer ambitie nodig om 1,5 graad te halen

maandag 20 maart 2023 , 15:44

BRUSSEL (ANP) - Het nieuwe rapport van het VN-klimaatpanel IPCC maakt "ondubbelzinnig" duidelijk dat de inspanningen om emissies te verminderen, moeten worden opgevoerd. Er is meer ambitie nodig, twittert vicevoorzitter Frans Timmermans van de Europese Commissie in een reactie. "Dit is existentieel. We moeten versnellen."

Timmermans, die verantwoordelijk is voor klimaatbeleid bij de commissie, roept alle partijen op actie te ondernemen om te zorgen dat "we de 1,5 graad opwarming binnen bereik houden, zoals we in Glasgow en Sharm el-Sheikh hebben beloofd". "Hoe langer we wachten met verregaande emissiereducties, hoe hoger de risico's, hoe meer schade." Daarbij worden degenen die het minst hebben bijgedragen aan de opwarming volgens hem het hardst getroffen.

Volgens de Nederlander tast de klimaatcrisis de natuur en de gezondheid aan en zorgt die voor voedsel- en wateronzekerheid. Krachtig binnenlands beleid is nodig om de klus te klaren, stelt hij. Landen moeten hun nationale doelstellingen opschroeven, zoals de EU-landen hebben aangekondigd te zullen doen.

"Elke fractie van een graad is van belang", aldus Timmermans, "en elke stap die we als beleidsmakers zetten, maakt een verschil voor de toekomstige gezondheid en welvaart van onze burgers".

