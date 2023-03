EU doneert 1 miljard euro voor wederopbouw Turkije na aardbeving

maandag 20 maart 2023 , 14:35

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie doneert 1 miljard euro aan Turkije voor herstel en wederopbouw na de aardbevingen zes weken geleden. Dat maakte Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen bekend op een donorconferentie in Brussel. Voor het aan het rampgebied grenzende Syrië, waar de EU geen diplomatieke betrekkingen meer mee heeft, trekt de EU 108 miljoen euro uit voor humanitaire steun.

"Miljoenen mensen zijn nu dakloos en leven in tenten terwijl de winter voortduurt", zei Von der Leyen. Het gaat om meer dan 3 miljoen mensen in het gebied. Naar schatting 50.000 mensen zijn bij de aardbevingen in Turkije en Syrië omgekomen en duizenden gebouwen zijn ingestort. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan schat de schade in zijn land op 104 miljard euro, vertelde hij de conferentie.

"Huizen, scholen en ziekenhuizen moeten worden herbouwd, met de hoogste normen voor seismische veiligheid", aldus Von der Leyen. "Water, sanitaire voorzieningen en andere essentiële infrastructuur moeten worden gerepareerd. Openbare diensten en bedrijven hebben kapitaal nodig om opnieuw op te starten. Mensen moeten de kost weer kunnen verdienen."

Hulp aan Syrië geven ligt ingewikkeld voor Brussel gezien de moeizame relatie met Damascus sinds de burgeroorlog in het land.

