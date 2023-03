ECB: Europese bankensector is veerkrachtig met voldoende kapitaal

maandag 20 maart 2023 , 12:31

Bron: © European Union, 2016

FRANKFURT (ANP) - De bankensector in Europa is veerkrachtig en heeft een "robuuste hoeveelheid kapitaal en liquiditeit". Dat heeft de Europese Centrale Bank (ECB) maandag laten weten na de overname van de noodlijdende Zwitserse bank Credit Suisse door het eveneens Zwitserse UBS. De ECB verwelkomt de maatregelen die Zwitserland heeft genomen "om financiële stabiliteit te waarborgen".

De Europese Unie heeft duidelijke regels over wie als eerste de gevolgen moeten incasseren als een bank in de financiële problemen komt, benadrukt de ECB. Eerst zijn dat doorgaans de reguliere aandeelhouders. Daarna komen obligatiehouders aan de beurt, waarbij de zogeheten Additional Tier 1 (AT1) het meeste risico draagt. Bij Credit Suisse zijn die AT1-obligaties bij de overname in één klap waardeloos geworden. Maar dat hoeft dus niet altijd te gebeuren, aldus de ECB, die terughoudendheid bij kopers van AT1-obligaties wil voorkomen.

Analisten van Bloomberg Intelligence zochten uit dat alleen bij Credit Suisse en UBS in de voorwaarden van de AT1-obligaties staat omschreven dat die volledig afgeschreven kunnen worden. Bij andere grote Europese en Britse banken kunnen die obligaties slechts tijdelijk worden afgeschreven of worden ze in aandelen omgezet.

Ook de Duitse toezichthouder voor de financiële markten, BaFin, zegt dat de bankensector in Duitsland "robuust en stabiel" is. De Nederlandsche Bank (DNB) deelt op Twitter de verklaring van de ECB. DNB gaf ruim een week geleden al aan dat banken in ons land weerbaar zijn.

Delen

Terug naar boven