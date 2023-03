Turkije zet deur open voor NAVO-toetreding Finland

vrijdag 17 maart 2023 , 17:24

Bron: European Commission

ANKARA (ANP/RTR) - De Turkse regering zet de deur open voor de toetreding van Finland tot de NAVO. President Recep Tayyip Erdogan heeft tijdens een persconferentie met zijn Finse collega Sauli Niinistö bekendgemaakt dat het parlement zich mag buigen over het ratificatieproces.

"De NAVO zal sterker worden met het lidmaatschap van Finland", verklaarde Erdogan. Hij zei ook dat Turkije "belang hecht aan de sterke steun van Finland voor de toetreding van Turkije tot de Europese Unie". Niinistö verwelkomde het besluit en benadrukte het belang van het NAVO-lidmaatschap voor zijn land.

Finland en Zweden besloten vorig jaar vanwege de oorlog in Oekraïne tegelijkertijd lid te worden van de NAVO. Maar Ankara vindt dat Zweden in tegenstelling tot Finland nog steeds niet voldoende actie onderneemt tegen aanhangers van de Koerdische Arbeiderspartij (PKK) en andere groeperingen die als terroristisch worden beschouwd. De gesprekken met Zweden gaan door, aldus Erdogan.

Er is nog geen datum voor de stemming in het Turkse parlement. Erdogan zegt te hopen dat die kan plaatsvinden voor de verkiezingen in mei.

Ook Hongarije moet nog instemmen met de toetreding van Finland, maar dat gebeurt over tien dagen. Regeringspartij Fidesz heeft, na lang talmen en mitsen en maren, vrijdag zijn steun uitgesproken en daarmee is de uitkomst van de stemming in het parlement op 27 maart zeker. NAVO-diplomaten namen het verzet van Hongarije nooit zo serieus als dat van Turkije.

Alle andere NAVO-landen stemden vorig jaar al in met de toetreding van de twee Noord-Europese landen. Nieuwe leden moeten worden goedgekeurd door alle lidstaten.

Finland en Zweden hielden lang vol dat ze per se samen tot de westerse militaire alliantie wilden toetreden. Toen de afgelopen maanden duidelijk werd dat Stockholm Ankara niet op korte termijn zou kunnen vermurwen lieten de twee elkaar schoorvoetend los. NAVO-bronnen zeiden al langer dat het ondenkbaar was dat Finland de kans om eerder lid te worden zou laten schieten om op Zweden te wachten. Finland is met zijn lange grens met Rusland veruit de kwetsbaarste van de twee aspirant-lidstaten.

NAVO-chef Jens Stoltenberg "verwelkomt het Turkse besluit om verder te gaan met de ratificatie van Finlands NAVO-lidmaatschap. Niet of Finland en Zweden op precies hetzelfde moment toetreden is het belangrijkst, maar dat ze snel volwaardig lid zijn", zegt hij.

Stoltenberg hoopt dat het Turkse parlement het nu "zo snel mogelijk" afhandelt. De secretaris-generaal memoreert nog maar eens dat alle dertig NAVO-landen, ook Turkije dus, eerder zijn overeengekomen dat zowel Finland als Zweden zo snel mogelijk lid moet worden.

De Zweedse minister van Buitenlandse Zaken zei dat zij voorbereid waren op de keuze van Turkije om alleen Finland voorlopig groen licht te geven. Volgens de minister is het toetreden van Zweden tot de NAVO nog altijd een vraag van "wanneer" en niet van "of".

