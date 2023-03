Twitter overtreedt EU-regels door niet meetellen btw

vrijdag 17 maart 2023 , 16:08

LONDEN (ANP) - Twitter overtreedt EU-regels door in de prijs van zijn abonnementsdienst Twitter Blue geen btw mee te tellen. Dat stelt het Europees Consumentencentrum in Ierland na berichtgeving van zakenwebsite Insider. Die ontdekte dat de prijs voor het abonnement in vrijwel alle landen in Europa 8 euro per maand is, maar dat daar bij het afrekenen 20 procent bij opgeteld wordt.

Daarmee gaat Twitter op meerdere manieren de fout in. In tegenstelling tot in de Verenigde Staten is het in de Europese Unie en in het Verenigd Koninkrijk niet toegestaan om prijzen zonder btw als aankoopprijs te tonen aan consumenten. Zij moeten altijd weten welk bedrag ze uiteindelijk moeten afrekenen.

Maar ook rekent Twitter overal hetzelfde percentage aan btw. Terwijl de btw in Nederland en België 21 procent bedraagt, in het Verenigd Koninkrijk 20 procent, in Duitsland 19 procent en in Zweden 25 procent.

De Europese Consumentencentra zijn opgericht door de Europese Commissie en de EU-lidstaten en bieden juridische steun aan consumenten. Zij kunnen niet optreden tegen bedrijven. Dat is voorbehouden aan de toezichthouders van de verschillende landen, zoals de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in Nederland. Die waakhond kon niet direct zeggen of er in Nederland klachten binnen zijn gekomen.

