EU steekt geld in modernisering leger Noord-Macedonië

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie trekt 9 miljoen euro uit om het leger van Noord-Macedonië op te trekken naar Europese maatstaven. De EU bekommert zich de laatste tijd meer om landen op de Westelijke Balkan als Noord-Macedonië, mede om te voorkomen dat die zich wenden tot Rusland en China.

Het geld "onderstreept de sterke betrokkenheid van de EU bij de veiligheid en stabiliteit van de regio duidelijk", zegt EU-buitenlandchef Josep Borrell. "We staan ervoor om ons gezamenlijke werk met toekomstige lidstaten in de Westelijke Balkan aan veiligheid en defensie te versterken." Noord-Macedonië is al jaren kandidaat-lid van de unie.

De miljoenen, uit hetzelfde fonds als waar de EU uit put om wapenleveringen voor Oekraïne te vergoeden, zijn met name bedoeld voor het beter uitrusten van de lichte infanterie van Noord-Macedonië. Dat moet ervoor zorgen dat die kan blijven samenwerken met andere Europese legers in gezamenlijke missies.

