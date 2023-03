Europese 'waterstofbank' moet nog dit jaar van start

donderdag 16 maart 2023 , 17:46

BRUSSEL (ANP) - De 'waterstofbank' waaraan de Europese Commissie werkt, moet nog dit jaar aan de slag gaan. Producenten van duurzame waterstof kunnen komend najaar al meedingen naar een premie van de bank op hun productie van de komende jaren, zo is de bedoeling.

De commissie heeft hoge verwachtingen van de klimaatneutrale brandstof, die fossiele energie kan vervangen waar elektriciteit dat nog niet kan. Bijvoorbeeld in de zware industrie en de lucht- en scheepvaart. Maar dan moet er wel eerst een markt voor waterstof van de grond komen. Zolang waterstof nog een nicheproduct is, stappen potentiële klanten nog niet over en potentiële producenten nog niet in.

De nieuwe waterstofbank moet hen met investeringen aanmoedigen om die stap te zetten en het nog nadelige prijsverschil tussen fossiele en groene waterstof helpen goedmaken. Om de waterstofdoelen van de commissie te halen moet er tot 2030 naar schatting ongeveer 400 miljard in de ontluikende sector worden gestoken.

Komend najaar schrijft de nieuwe waterstofbank al een premie uit voor de productie van duurzame waterstof voor de komende tien jaar, neemt de commissie zich voor. Daarvoor wordt 800 miljoen euro vrijgemaakt uit het Innovatiefonds van de EU. Zulke veilingen van subsidies en premies hebben volgens het dagelijks bestuur van de EU geweldig gewerkt bij het stimuleren van de opwekking van duurzame stroom.

