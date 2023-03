Heijnen wil grotere stappen bij terugdringen verpakkingsafval EU

donderdag 16 maart 2023 , 16:26

BRUSSEL (ANP) - Nederland wil dat de EU grotere stappen zet om verpakkingen te verduurzamen en het verpakkingsafval terug te dringen. Staatssecretaris Vivianne Heijnen (Milieu) pleit er bij haar EU-collega's voor het verpakkingsafval tegen 2030 met 15 procent te verminderen ten opzichte van 2018. Dat is tien jaar eerder dan de Europese Commissie voorstelt.

Heijnen riep op tot grotere ambities tijdens een vergadering van de EU-milieuministers in Brussel. Ze spraken daar voor het eerst over het commissievoorstel. De CDA-politica steunt het initiatief maar vindt dat er nog wel een tandje bij kan.

"We moeten hier meer urgentie laten zien en gaan voor 2030", zegt ze. Ook moeten de plannen voor hergebruik volgens haar worden uitgebreid, bijvoorbeeld door ze op meer sectoren toe te passen. "Het kopen van geconcentreerde zeep om flessen thuis opnieuw te vullen moet het nieuwe normaal worden", aldus de staatssecretaris.

Het commissievoorstel heeft als doel de negatieve milieueffecten van verpakkingen en verpakkingsafval te verminderen, enerzijds door verpakkingen te recycleren, anderzijds door minder verpakkingen te gebruiken. "Dit gaat om het vraagstuk hoe we met onze schaarse grondstoffen omgaan en hoe we de aarde straks achterlaten voor de generaties na ons. De hoeveelheid verpakkingen kan en moet echt omlaag. Zowel in gewicht als in absolute aantallen", zegt Heijnen.

