Sommige banken in EU 'mogelijk kwetsbaar' voor snel oplopen rente

donderdag 16 maart 2023 , 16:09

Bron: © Nico Visser

BRUSSEL (ANP) - Sommige banken in de Europese Unie zouden kwetsbaar kunnen zijn voor financiële druk als gevolg van de stijgende rentetarieven. Dat heeft vicepresident Luis de Guindos van de Europese Centrale Bank (ECB) naar verluidt gezegd op een bijeenkomst met ministers van Financiën in Brussel.

Voortbordurend op de recente zorgen van beleggers over de bankensector en het recente omvallen van de Amerikaanse Silicon Valley Bank (SVB), benadrukte De Guindos volgens ingewijden van persbureau Bloomberg dat Europese banken veel minder kwetsbaar zijn dan hun Amerikaanse tegenhangers.

Toch wilde de ECB-bestuurder niet uitsluiten dat sommige kredietverstrekkers hier risico lopen vanwege hun bedrijfsmodellen. Hij hamerde erop niet zelfgenoegzaam te zijn en waarschuwde dat een gebrek aan vertrouwen besmetting van de problemen zou kunnen veroorzaken.

SVB viel vrijdag om nadat een bankrun was ontstaan, waarbij veel klanten tegelijk geld van hun rekeningen haalden. De onrust volgde op het nieuws dat de bank veel last heeft van de in rap tempo gestegen rentes.

Niettemin heeft de ECB de rente in de eurozone donderdag min of meer volgens plan met nog een half procentpunt verhoogd. Dat betekent dat de beleidsmakers in Frankfurt zich niet van de wijs hebben laten brengen door de onrust door SVB en de nog recentere zorgen over Credit Suisse.

"We moeten ons werk doen", verklaarde ECB-president Christine Lagarde in een toelichting op het rentebesluit. De ECB zal volgens haar "niet terugkrabbelen" als het gaat om het bestrijden van de inflatie.

Volgens Lagarde maakt de ECB daarbij ook geen afweging tussen het streven naar prijsstabiliteit en het aanpakken van eventuele onrust in de financiële wereld. Beide zijn belangrijk en voor beide heeft de ECB in haar ogen aparte middelen om maatregelen te nemen.

Lagarde onderstreepte dat de Europese bankensector "schokbestendig" is, maar dat de centrale bank de situatie scherp in de gaten houdt. De set aan instrumenten die de beleidsmakers in Frankfurt tot hun beschikking hebben zou voldoende mogelijkheden voor vormen van steun bieden als ingrijpen in het financiële systeem opeens toch nodig blijkt te zijn.

Delen

Terug naar boven