Vattenfall: Nederlanders meest innovatief in energie besparen

donderdag 16 maart 2023 , 10:50

Bron: The Council of the European Union

AMSTERDAM (ANP) - Nederlanders zijn innovatiever in manieren om energie te besparen dan andere inwoners van Europa, bijvoorbeeld door tochtstrips te plaatsen en led-verlichting te gebruiken. Dit meldt energiebedrijf Vattenfall na onderzoek in Nederland, Zweden, Finland, Duitsland en Frankrijk. Ruim negen op de tien mensen besparen vooral energie vanwege de gestegen kosten.

Energieprijzen zijn sinds de zomer van 2021 een stuk hoger, vooral door de oorlog in Oekraïne. Mensen in Europese landen zijn minder energie gaan verbruiken om de kosten te beperken. Ruim zeven op de tien Nederlanders zeggen in het onderzoek van Vattenfall ook energie te besparen tegen klimaatverandering en om minder grondstoffen te gebruiken zoals gas. Ondanks de dalende energieprijzen en het prijsplafond maakt 86 procent van de Nederlanders zich zorgen over de energieprijzen in de toekomst.

Manager Heleen Boer bij Vattenfall zegt dat alle lagen van de samenleving kijken naar het terugdringen van energieverbruik. "We zien dat energieprijzen nu dalen en het wordt de komende maanden dan ook interessant om te zien of dit nog invloed heeft op het bespaargedrag van Nederlanders gedurende de zomermaanden."

De maatregelen die mensen in Nederland volgens Vattenfall nemen om minder energie te verbruiken zijn vooral gerelateerd aan de winter. Zo geeft 82 procent van de ondervraagden aan alleen ruimtes te verwarmen waarin ze het meest aanwezig zijn.

