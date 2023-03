ECB voert rente waarschijnlijk verder op ondanks recente onrust

donderdag 16 maart 2023 , 3:30

FRANKFURT (ANP) - De Europese Centrale Bank (ECB) voert de rente in de eurozone donderdag naar verwachting weer verder op, ondanks de onrust in de bankensector van de laatste dagen. ECB-president Christine Lagarde benadrukte vorige week namelijk al "alles wat nodig is" te zullen doen om de hoge inflatie omlaag te krijgen en te zorgen voor stabielere prijzen.

Door lenen duurder te maken, probeert de ECB de vraag in de economie af te remmen en dat zou de inflatie moeten beteugelen. De beleidsmakers in Frankfurt gaven bij hun vorige rentebesluit al aan dat de rente nu daarom waarschijnlijk weer met een half procentpunt omhoog moet. En dan is de ECB naar verwachting nog niet klaar. President Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) heeft eerder gezegd dat wat hem betreft de rente in mei nogmaals moet worden opgekrikt.

Sinds de Russische inval in Oekraïne is het leven in het eurogebied in rap tempo duurder geworden. Vooral de energieprijzen zijn vorig jaar enorm gestegen. De laatste tijd zijn het voornamelijk boodschappen in de supermarkt waarvoor klanten steeds meer moeten betalen. Het is wel de vraag in hoeverre de ECB zich bij het rentebesluit zal laten leiden door de recente zorgen over de bankensector. In de Verenigde Staten vielen afgelopen week de Silicon Valley Bank (SVB) en Signature Bank om en woensdag was er op de Europese beurzen veel paniek over Credit Suisse.

Vooraanstaand Italiaans econoom Lorenzo Bini Smaghi zei naar aanleiding van de ontwikkelingen woensdag meteen dat de ECB beter even kan wachten met een nieuwe renteverhoging of de rente minder sterk zou moeten opvoeren. Toch lijken de meeste analisten ervan overtuigd dat de centrale bank niet zal afwijken van zijn eerder aangekondigde koers. ECB-preses Lagarde krijgt op de persconferentie na het rentebesluit waarschijnlijk wel de vraag of banken in het eurogebied allemaal in staat zijn om de sterk stijgende rentes op te vangen.

Volgens het Nederlandse ministerie van Financiën beschikken Nederlandse banken over voldoende financiële buffers en zijn ze daarmee "weerbaar om schokken op de markten op te vangen". Enkele dagen terug noemde DNB banken in ons land ook al weerbaar. Eurocommissaris Mairead McGuinness (Financiële Diensten en Stabiliteit) heeft er daarnaast op gewezen dat de de rechtstreekse gevolgen van het omvallen van de banken in de VS voor de EU "beperkt" lijken. "Deze banken waren niet aan dezelfde strikte liquiditeitsvereisten onderworpen" als alle Europese banken, aldus de Ierse.

Delen

Terug naar boven