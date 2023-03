EU en Israël ruziën na Brusselse kritiek op kolonisten en leger

woensdag 15 maart 2023 , 17:30

STRAATSBURG (ANP) - De spanningen tussen de Europese Unie en Israël lopen op. Na scherpe bewoordingen van de EU-buitenlandchef Josep Borrell over de Israëlische omgang met de Palestijnen is hij voorlopig niet welkom in het land, schrijven Israëlische media.

Het vredesproces tussen Israël en de Palestijnen sleept al jaren. Sinds het aantreden van de nieuwe Israëlische regering, die geldt als de meest rechtse ooit, is het onderlinge geweld nog verder opgelaaid. Reden voor Borrell om zijn zorgen uit te spreken, ook over "Israëlische militaire operaties, die vaak leiden tot Palestijnse burgerdoden".

Israël ziet Borrell voorlopig liever niet komen, zegt een bron op het ministerie van Buitenlandse Zaken tegen onder meer de krant Haaretz. Brusselse diplomaten doen die uitspraken echter af als een "afleidingsmanoeuvre". Israël zou de aandacht willen afleiden van het geweld en de eensgezinde Europese kritiek. Borrell is al sinds 2015 niet door Israël uitgenodigd, memoreren zij.

De Israëlische buitenlandminister beklaagde zich dinsdag ook al over een debat in het Europees Parlement over "de achteruitgang van de democratie in Israël". Dat het parlement zich druk maakt over onder meer het inperken van de macht van de hoogste Israëlische rechter, waartegen tal van Israëliërs al maanden demonstreren, is volgens minister Eli Cohen ongewenste bemoeizucht. De EU zou zich maar op pakweg Cyprus moeten concentreren.

Het een sluit het ander niet uit en er zijn nu eenmaal grote wereldwijde zorgen over Israël, werpt Borrell tegen. Het samenwerkingsakkoord tussen de EU en Israël staat echter niet op het spel, verzekert hij.

