ECB zou banken vragen naar hun banden met Credit Suisse

FRANKFURT (ANP) - De Europese Centrale Bank (ECB) heeft banken in de eurozone gevraagd naar hun financiële blootstelling aan Credit Suisse. Dat meldt The Wall Street Journal op basis van ingewijden. Die vragen over het geld dat ze hebben uitstaan bij de Zwitserse bank volgen op het forse verlies aan beurswaarde van Credit Suisse op woensdag.

Een woordvoerder van de ECB wilde niet ingaan op vragen van de Amerikaanse zakenkrant. Credit Suisse staat onder toezicht van Zwitserse autoriteiten, maar ook van toezichthouders van andere Europese landen omdat het financieel concern daar actief is.

Aandelen van Credit Suisse daalden woensdagmiddag zo'n 17 procent, maar stonden eerder op de dag nog lager. Het verlies volgde op de mededeling dat de grootste aandeelhouder van de bank, Saudi National Bank, geen extra kapitaal in de bank te wil steken. Eerder meldde Credit Suisse in zijn jaarverslag dat klanten nog aanzienlijke hoeveelheden geld van rekeningen halen.

De bank is bezig met een grootscheepse reorganisatie en leed vorig jaar een nettoverlies van 7,3 miljard euro, mede door een enkele kostbare schandalen. Zo deed Credit Suisse zaken met investeringsfonds Archegos en de financieringsmaatschappij Greensill, die omvielen door risicovol gedrag.

Credit Suisse is aangemerkt als systeembank, wat betekent dat het omvallen van de instelling voor grote problemen kan zorgen in de gehele financiële sector. Daarom moet de bank onder andere extra grote kapitaalbuffers aanhouden en een plan hebben voor een geordende afwikkeling van financiële noodsituaties.

Sinds de bankencrisis van 2008 is de verwevenheid van banken in Europa wel behoorlijk teruggebracht. Waar het voorheen gebruikelijk was dat banken heel veel geld bij elkaar hadden uitstaan, loopt dit tegenwoordig meer via centrale banken.

ING, de grootste bank van Nederland, wil niet reageren op vragen over banden met Credit Suisse. Datzelfde geldt voor pensioenbelegger APG, die de honderden miljarden aan pensioengeld belegt van Nederlands grootste pensioenfonds ABP.

Eerder deze week zei een woordvoerder wel dat APG een aandelenbelang van ruim 1 procent had in de omgevallen Amerikaanse bank SVB. De waarde van 130 miljoen euro beschouwt de pensioenbelegger nu volledig verloren. "Maar dat was een faillissement van een specifieke bank, we gaan niet op alles reageren. De koersen van aandelen van aandelen en obligaties gaan elke dag op en neer."

De banden van PFZW, het tweede Nederlandse pensioenfonds, met SVB lijken veel beperkter, al verstrekt de organisatie alleen cijfers per 30 juni vorig jaar. Toen had het zorgfonds net geen 12 miljoen euro aan aandelen in de Amerikaanse bank. De blootstelling aan Credit Suisse was op dat moment 7,3 miljoen euro aan aandelen en 40 miljoen euro aan obligaties.

