EU-subidie voor aanleg drie waterstoftankstations in Nederland

woensdag 15 maart 2023 , 13:07

Bron: Pixabay / Stivabc

BRUSSEL (ANP) - Nederland en elf andere EU-landen krijgen geld uit Brussel voor het installeren van laadpalen en waterstoftankstations. De Europese Commissie heeft 26 projecten in de twaalf lidstaten geselecteerd en stelt daar in totaal 189 miljoen euro voor ter beschikking, heeft ze bekendgemaakt. Zo zal de aanleg in Nederland van drie waterstoftankstations voor lichte en zware voertuigen door de EU worden gesubsidieerd.

Het geld is bedoeld voor de bouw van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen langs het zogeheten Trans-Europees Transport Netwerk (TEN-T) van wegen, spoor- en vaarwegen die met elkaar verbonden zijn. Volgens de commissie gaat het in totaal om circa 2000 oplaadpunten en 63 waterstoftankstations. Vier projecten zijn gericht op de elektrificatie van grondafhandelingsdiensten op luchthavens, onder meer op het Parijse vliegveld Orly.

De andere landen waar Brussel subsidie aan geeft zijn Estland, Frankrijk, Finland, Duitsland, Griekenland, Italië, Letland, Polen, Roemenië, Spanje en Zweden. Volgens de commissie kloppen steeds meer bedrijven aan in Brussel voor financiering van groene projecten. "Dat toont aan dat de vervoerssector vastbesloten is om over te stappen op duurzame oplossingen", meent vervoerscommissaris Adina Vălean.

