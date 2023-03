Kuipers krijgt steun voor EU-onderzoeksnetwerk langdurige covid

dinsdag 14 maart 2023 , 17:52

Bron: Rijksoverheid.nl

BRUSSEL (ANP) - Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) krijgt van zijn EU-collega’s "volle steun" voor het opzetten van een Europees netwerk voor onderzoek naar de gevolgen en behandeling van langdurige covid. De Europese Commissie stelt daar volgens hem meer dan 50 miljoen euro voor beschikbaar.

Volgens de bewindsman doet nu "iedereen zijn eigen onderzoek", worden in verschillende landen allerhande soortgelijke studies verricht en veel dezelfde vragen gesteld, en wordt dus veel dubbel werk verricht. "In plaats van steeds hetzelfde wiel uit te vinden", moeten experts en data bijeen worden gebracht, zei Kuipers in Brussel na afloop van een vergadering van de EU-ministers. Door samen te werken en elkaar aan te vullen, gaat er ook minder tijd verloren om antwoorden te krijgen op vragen als hoe de diagnose van langdurige covid moet worden gesteld, of hoe de ziekte moet worden behandeld.

Het is niet bekend hoeveel Europeanen langdurige covid hebben, wat Kuipers zelf overigens liever "post-covid" noemt. Bij een voorzichtige schatting gaat het over 15 miljoen mensen, met wisselende klachten. Een op de acht oud-covid-patiënten zou langdurig last houden van bijvoorbeeld chronische vermoeidheid, kortademigheid of depressie. Sommigen kunnen maandenlang niet werken of naar school gaan.

