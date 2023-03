EU-ministers Financiën: dit jaar akkoord begrotingsregels sluiten

dinsdag 14 maart 2023 , 15:51

BRUSSEL (ANP) - De EU-ministers van Financiën willen nog dit jaar een akkoord bereiken over de herziening van de Europese begrotingsregels. Maar de Europese Commissie moet de lidstaten wel eerst raadplegen voor ze met haar concrete wetsvoorstellen komt, schrijven de ministers in gezamenlijke conclusies die na afloop van hun vergadering in Brussel werden vrijgegeven.

De commissie wil "kort na de EU-top" eind deze maand met het wettelijke kader komen voor de nieuwe begrotingsregels, zei vicevoorzitter Valdis Dombrovskis. Duitsland, gesteund door onder meer Nederland en België, wil dat het dagelijks EU-bestuur voor het die presenteert eerst overlegt met de lidstaten. Er zijn nog zaken onduidelijk, vinden ze, onder meer over hoe de ontwerpbegrotingen in de toekomst precies zullen worden beoordeeld.

Volgens staatssecretaris Marnix van Rij (Financiën) zijn de conclusies "een hele belangrijke stap vooruit" om de Europese begrotingen op de middellange termijn meer te gaan afstemmen op de individuele noden en behoeften van de lidstaten op het gebied van schuldenafbouw. Nederland benadrukt al maanden het belang van schuldhoudbaarheid en van transparantie. Van Rij verving minister Sigrid Kaag vanwege de verkiezingen in Nederland.

De EU-regels over begrotingstekorten en staatsschulden werden kort na het begin van de coronapandemie in 2020 tijdelijk buiten werking gesteld zodat de EU-landen hun bedrijven en burgers konden steunen. Daardoor liepen de schulden in de lidstaten fors op. Vervolgens kwamen daar extra onvoorziene uitgaven bij vanwege de hulp aan Oekraïne en steunmaatregelen om de energierekeningen te kunnen betalen. De oplopende inflatie kwam er nog bovenop. De EU-landen zijn het erover eens dat de teugels geleidelijk weer moeten worden aangehaald, maar dan op een andere manier dan voorheen.

