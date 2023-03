Rekenkamer: controle op belangenvermenging EU-miljarden rammelt

maandag 13 maart 2023 , 21:33

© Europese Unie 2008, Europees Parlement

LUXEMBURG (ANP) - Bij vele tientallen miljarden euro's aan EU-subsidies schiet de controle op belangenverstrengeling tekort. Zo leunt de EU zwaar op wat betrokkenen zelf verklaren, constateert de Europese Rekenkamer (ERK). Daardoor kon een Luxemburgse ambtenaar zijn vrouw aan een EU-subsidie helpen en een Roemeen EU-steun goedkeuren voor een bedrijf waarvan hij aandelen bezat.

De Europese Commissie en de EU-lidstaten hebben "wel inspanningen geleverd", maar "er bestaan nog steeds lacunes", stelt het college, dat in de gaten houdt of EU-geld goed terechtkomt. Dat blijkt uit onderzoek naar de twee vanouds grootste geldstromen vanuit Brussel, die naar de landbouw en die naar streken in de unie die een economische stimulans kunnen gebruiken.

Alle vier de EU-landen waar de rekenkamer zijn licht opstak, Duitsland, Hongarije, Roemenië en Malta, rekenden vooral op het erewoord van ambtenaren en andere betrokkenen. Maar die spreken nu eenmaal niet altijd de waarheid, memoreert de waakhond. Hun verklaringen worden vaak niet gecontroleerd, bijvoorbeeld omdat privacyregels dat bemoeilijken.

Het is ook volstrekt onduidelijk hoe vaak belangenverstrengeling voorkomt, merkt de rekenkamer op. En al evenmin hoeveel geld daarmee gemoeid zou kunnen zijn.

De commissie werkt aan het aanscherpen van de regels tegen belangenverstrengeling. De aandacht daarvoor is de laatste jaren toegenomen door verdenkingen van zelfverrijking met EU-geld door de vorige Tsjechische premier en van corruptie met subsidies in Hongarije.

Delen

Terug naar boven