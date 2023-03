Economen: ECB kan rente minder sterk verhogen vanwege onrust SVB

maandag 13 maart 2023 , 14:16

BRUSSEL (ANP/BLOOMBERG/RTR) - De ineenstorting van de Amerikaanse bank Silicon Valley Bank (SVB) verkleint de kans op een toezegging van een grote renteverhoging door de Europese Centrale Bank (ECB) later deze week, zeggen economen.

De beleidsbepalers van de ECB komen donderdag bijeen en beslissen dan met hoeveel de rente omhoog gaat. Bij de laatste twee vergaderingen ging de rente met 0,5 procentpunt omhoog. Aanvankelijk was de verwachting van economen dat de rente nu ook weer met een dergelijke grote stap zou worden opgeschroefd, maar mogelijk kan dat nu dus minder sterk zijn.

Economen denken ook dat de Amerikaanse centrale bank de rente volgende week niet meer met 50 basispunten gaat opschroeven. Sommige marktkenners speculeren zelfs dat de Federal Reserve (Fed) helemaal afziet van een renteverhoging. "Kleinere rentestappen door de Fed zijn nu waarschijnlijker", stelt Van Lanschot Kempen maandag.

Vorige week kwam SVB in financiële problemen, na een mislukte aandelenuitgifte en uiteindelijk een bankrun. De Amerikaanse overheid greep toen in om erger te voorkomen. "De Federal Reserve en de overheid grepen afgelopen weekend adequaat in om verdere besmetting van het financiële systeem tegen te gaan. Voldoende doortastend, zo lijkt het op dit moment", schrijft Van Lanschot Kempen in een rapport. "De genomen maatregelen om het smeulende vuur vanuit bepaalde Amerikaanse banken geen uitslaande brand te laten worden, zijn doortastend."

Sommigen vergelijken de kwestie rond SVB met de bankencrisis van 2007/2008. "Deze vergelijking lijkt op dit moment overdreven. Bijvoorbeeld omdat toen de onderliggende problemen vanuit de vastgoedmarkt kwamen. En de vastgoedmarkt heeft véél soortelijk gewicht in het wereldwijde economische en financiële systeem", stelt Van Lanschot Kempen.

De problemen bij SVB zijn volgens de economen eerder een gevolg van slecht balansmanagement bij een specifieke bank. "In het algemeen zijn de kapitaalbuffers van banken bovendien flink hoger geworden", constateert Van Lanschot Kempen.

Overigens zorgde de onrust op de beurzen er maandag voor dat de goudprijs verder omhoog ging. Sinds woensdag werd goud, dat als veilige haven wordt beschouwd in onzekere tijden, ongeveer 4 procent duurder. Ook zilver werd duurder.

