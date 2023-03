Opnieuw demonstratie tegen pro-EU regering in Chisinau

maandag 13 maart 2023 , 12:02

Bron: iStock.com / selensergen

DEN HAAG (PDC) - Afgelopen weekend gingen opnieuw 4500 demonstranten de straten van Chisinau op tegen de pro-EU koers van de Moldavische regering. De overheid ziet de protesten als niets meer dan een Russische poging tot destabilisatie van het land. Ook de Moldavische, Oekraïense en Amerikaanse inlichtingendiensten suggereren dat de demonstranten niet uit eigen beweging handelen.

Als reden voor het protest wijzen de demonstranten op de stijgende prijzen. De economische instabiliteit zorgt al langer voor onrust in het armste land van Europa. Vrede wordt gezien als een oplossing voor dit probleem, waardoor de pro-Europese en pro-Oekraïense koers van de regering afgewezen wordt. Het protest is opvallend in een land waarin veel inwoners de EU-koers lijken te steunen, wat ook bleek uit de grote overwinning die de huidige pro-Europese president Maia Sandu wist te behalen in 2020.

Het protest kan gezien worden in een langere lijn van ontwrichtende en destabiliserende gebeurtenissen in Moldavië. Eerder beschuldigde de regering Rusland al van het maken van plannen voor een staatsgreep, op basis waarvan er inmiddels al meerdere arrestaties zijn uitgevoerd door de Moldavische politie.

Bron: NOS, Reuters

Delen

Terug naar boven