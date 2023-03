Europese Commissie wil meer mijnbouw, juist voor de groene ambitie

maandag 13 maart 2023 , 4:28

MEDIAWATCH (TROUW) - De Europese Commissie wil in de komende jaren tien procent van de eigen sterk stijgende behoefte aan kritieke grondstoffen uit eigen bodem gaan opdiepen. Dat staat volgens Trouw in een nog niet gepubliceerd voorstel van de Europese Commissie, dat deze week wordt gepresenteerd. De meeste mijnen in de Europese Unie werden in de jaren zeventig gesloten, maar nu is er opnieuw sprake van het delven van grondstoffen.

Europa heeft dringend behoefte aan zogenoemde kritieke grondstoffen: aardmetalen als kobalt en neodymium, maar ook lithium. Ze worden nu volop gebruikt in allerhande huishoudelijke apparaten, zoals wasmachines en drogers. Als Europa zijn groene ambities waar wil maken, moet de EU in de nabije toekomst de hand zien te leggen op tientallen keren meer van deze grondstoffen, voor bijvoorbeeld windmolens en de accu’s van elektrische auto’s.

Daarom maakt de Europese Commissie plannen over het openen van mijnen. Want als Europa zijn groene ambities wil waarmaken, heeft het veel meer grondstoffen nodig. In het uitgelekte wetsvoorstel over kritieke grondstoffen staat bijvoorbeeld dat de EU in 2050 behoefte heeft aan 57 keer meer lithium dan nu. Van de totale behoefte aan materialen moet 15 procent komen uit hergebruik.

