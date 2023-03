EU en VS bereiken doorbraak over subsidies groene technologie

vrijdag 10 maart 2023 , 23:32

Bron: European Commission

WASHINGTON (ANP/AFP/DPA) - De Verenigde Staten zullen essentiële materialen voor groene technologieën die in de Europese Unie zijn gedolven of verwerkt behandelen alsof ze uit de VS komen. Dat hebben voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie en de Amerikaanse president Joe Biden afgesproken. Von der Leyen was op bezoek bij Biden in het Witte Huis.

De afspraken, die nog verder uitgewerkt moeten worden, moeten zorgen voor een oplossing in een slepend conflict over Amerikaanse subsidies voor groene technologie. De EU-landen vonden dat de vereisten neerkwamen op Amerikaans protectionisme. Zij waren bang dat bedrijven liever in de VS zouden investeren en daardoor geen geld zouden steken in de ontwikkeling van productiecapaciteit in de EU.

Voor bijvoorbeeld accu's voor elektrische auto's zijn veel metalen en mineralen nodig. Europa wil dat die ook hier gewonnen worden, maar als de VS die materialen uit eigen land voortrekt zou dat slecht kunnen zijn voor de Europese industrie. De vraag is nog wel of het akkoord ook op steun van de Amerikaanse politiek kan rekenen.

