Toch donorconferentie in Brussel voor wederopbouw in Turkije en Syrië na aardbevingen

vrijdag 10 maart 2023 , 12:51

BRUSSEL (ANP) - De grote donorconferentie voor Turkije en Syrië wordt na eerder uitstel op 20 maart in Brussel gehouden, heeft de Europese Commissie bekendgemaakt. Op de internationale conferentie moet geld worden ingezameld voor de wederopbouw van het gebied in Turkije en Syrië dat begin vorige maand werd getroffen door een zware aardbeving.

De conferentie wordt door de commissie en Zweden, op dit moment roulerend voorzitter van de EU, georganiseerd. Die was aanvankelijk voor volgende week gepland maar om onbekende redenen uitgesteld.

Meer dan 50.000 mensen kwamen om het leven bij de aardbevingen. De schade loopt in de tientallen miljarden euro's. Volgens de Turkse overheid zijn meer dan 80.000 gebouwen in het land ingestort of hebben ernstige schade opgelopen. Tienduizenden mensen zijn dakloos.

De conferentie staat open voor alle landen en voor internationale organisaties als de Verenigde Naties, om geld in te zamelen voor de slachtoffers van de aardbevingen in de zwaar getroffen gebieden. De commissie roept de internationale gemeenschap op tot solidariteit en om geld toe te zeggen "in overeenstemming met de schaal en omvang van de schade".

