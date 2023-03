Eieren in eurozone ook in januari weer flink duurder

vrijdag 10 maart 2023 , 11:53

LUXEMBERG (ANP) - De prijs van eieren in het eurogebied is in januari opnieuw flink opgelopen. In 2022 steeg de prijs al tot een historisch hoog niveau. In de eerste maand van dit jaar waren eieren in de eurozone gemiddeld 30 procent duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder, meldde het Europese statistiekbureau Eurostat.

Vorig jaar was in januari sprake van een prijsstijging van zo'n 7 procent en in januari 2021 werden eieren slechts 1 procent duurder. Van de Europese landen kende Tsjechië de grootste prijsstijging. Daar werden eieren in januari dit jaar maar liefst 85 procent duurder. Hongarije en Slowakije volgden met prijsstijgingen van rond de 80 procent. In Duitsland en Luxemburg waren de prijsstijgingen met 18 procent het laagst. Nederland zit met een prijsstijging van zo'n 25 procent net iets onder het Europese gemiddelde.

De prijs van eieren schoot vorig jaar omhoog. Dat kwam onder andere door hoge energie- en veevoerkosten, die werden aangewakkerd door de oorlog in Oekraïne. De prijs liep ook op door de vogelgriep, die ook in Nederland heeft geleid tot het doden van kippen om verdere verspreiding tegen te gaan.

