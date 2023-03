Van der Burg ziet eind aan uitzetstop naar België gloren

donderdag 9 maart 2023 , 19:57

BRUSSEL (ANP) - Nederland kan binnenkort mogelijk weer asielzoekers naar België terugsturen die volgens afspraak daar asiel hadden moeten aanvragen. Verduidelijking door België en de extra opvang die het land regelt kunnen een eind maken aan de blokkade door de Nederlandse rechter, hoopt staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel).

De rechtbank in Den Haag dwarsboomde vorige maand de uitzetting van een Chinese asielzoeker naar België. Omdat die eerst in België was aangekomen moet hij volgens Europese afspraken daar asiel aanvragen. Maar het was de vraag of hij daar niet op straat zou belanden, oordeelde de rechter. Zo bivakkeerden de afgelopen maanden honderden asielzoekers op stoepen en in kraakpanden.

België "gaat nu met een document komen wat wij aan rechters kunnen geven", zegt Van der Burg. Dat moet voor de rechter "inzichtelijk maken wat wel kan en wat niet". Bovendien is de Belgische regering het woensdagavond eens geworden over een reeks plannen om het tekort aan opvangplaatsen tegen te gaan.

"Ik zie dat de Belgen er echt alles aan doen" om dit probleem op te lossen, zei Van der Burg na overleg met zijn EU-collega's in Brussel. "Dat zie je aan alles. De Belgen vinden het echt niet fijn wat hier gebeurd is."

De kwestie zat de twee landen hoog omdat ze er juist allebei op hameren dat EU-lidstaten doorgereisde asielzoekers terug moeten nemen. Dat dit uitgerekend al tussen de twee geestverwante buurlanden misging, ergerde Van der Burg.

