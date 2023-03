ECB gaat banken testen op verdediging tegen cyberaanval

donderdag 9 maart 2023 , 18:10

Bron: Wikimedia/Epizentrum

FRANKFURT (ANP/AFP/BLOOMBERG) - De Europese Centrale Bank (ECB) gaat volgend jaar testen hoe goed banken zich kunnen verdedigen tegen een cyberaanval. Volgens de centrale bank is het risico doelwit te zijn van hackaanvallen toegenomen sinds de coronapandemie omdat veel werknemers in korte tijd thuis gingen werken. Dit leidde tot hogere beveiligingsrisico's.

Daarnaast zouden Russische hackers hebben gezorgd voor meer cyberaanvallen. In een Litouwse krant zei Andrea Enria, die bij de ECB gaat over bankentoezicht, dat het aantal cyberaanvallen "significant is gestegen sinds de oorlog in Oekraïne". Een specifieke bron kan hij niet aanwijzen.

Volgens Enria is de test bedoeld om te onderzoeken "hoe banken reageren op en herstellen van een succesvolle cyberaanval". Dit wordt de eerste keer dat de ECB zo'n test uitvoert. Halverwege volgend jaar verwacht hij de resultaten.

Afgelopen december kwam de ECB met een onderzoek naar hackaanvallen bij grote banken in landen die de euro gebruiken als betaalmiddel. Ongeveer de helft van de 115 banken zei in 2021 doelwit te zijn geweest van een succesvolle cyberaanval. In november meldde het Europees Parlement te zijn getroffen door een aanval die werd opgeëist door "een pro-Kremlin-groep".

